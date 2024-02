BBB 24: Davi explode com Michel no Sincerão: ‘Ele é uma baita de um mentiroso’

No Sincerão nesta segunda-feira (26), no BBB 24, Davi deixou muito claro que deseja ter Michel fora do jogo. Na dinâmica, o baiano se irritou após o professor ter afirmado que nunca falou de jogo com ele.

‘Ele é uma baita de um mentiroso’

"Ele é um baita de um mentiroso. Ele já falou que não conversava comigo sobre jogo, mas ele conversa de jogo sim nas festas, falando mal do Bin Laden para mim dizendo que vota no Bin Laden. Para mim isso é conversa de jogo. Se isso não for conversa de jogo, eu não sei o que é. Ele é um baita de um mentiroso e um falso porque ele guarda as coisas e não fala na cara", desabafou.

Ainda no Sincerão, Fernanda aproveitou para massacrar Leidy Elin, após a sister a ter indicado ao paredão.

"A relação se tornou insustentável, não vejo mais sentido nenhum tipo de aproximação. Ela pegou um momento do Líder totalmente fora de contexto, uma expressão minha, um sentimento meu e botou falas pesadas em cima do meu sentimento sem nem entender o contexto da história", disparou.

