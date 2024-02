Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell

Fernanda Gentil compartilhou com seus seguidores que teve uma experiência assustadora de paralisia facial, iniciada logo após o Carnaval. A apresentadora relatou os primeiros sintomas, que começaram com uma sensação de dormência na boca após um reencontro com seu marido no aeroporto.

Em um vídeo em seu canal do YouTube, Fernanda detalhou como inicialmente ignorou os sintomas, mas quando estes se agravaram, decidiu procurar ajuda médica.

Ela e sua companheira foram ao pronto-socorro, onde a jornalista recebeu orientação médica e realizou exames preliminares por videochamada.

Os médicos descartaram um AVC e diagnosticaram paralisia facial, especificamente a paralisia de Bell, caracterizada por fraqueza muscular que afeta metade do rosto. Fernanda aproveitou para alertar seus seguidores sobre a importância de estar atento aos sinais do corpo e buscar ajuda médica quando necessário.

