BBB 24: ‘A falsa sou eu?’, se irrita Yasmin Brunet sobre brother

Yasmin Brunet, em conversa com Wanessa Camargo, nesta segunda-feira (26) na cozinha do BBB 24, comentou sobre MC Bin Laden. A loira desabafou com a aliada que tem recebido constantemente o emoji de cobra por parte do artista.

"Acho que vou falar com ele hoje. Vai ficar de ‘cobra’, ‘ai, falsa’. Desculpa, meu amor, mas eu tenho coerência. […] Tudo isso para não votar no Marcus, para não ser puxado. E a falsa sou eu?", comentou Yasmin. "Eu não tenho paciência para essas coisas, não", acrescentou a cantora.

"Está zoando com a minha cara? Inventa um monte de coisa, aumenta os negócios, bota minha aliada número 1 no Paredão, e eu vou fazer o quê? Ah, por favor, me respeita", se irritou a modelo.

Recentemente, MC Bin Laden, com conversa com Rodriguinho, desmascarou Wanessa Camargo. O cantor ressaltou que a filha de Zezé di Camargo aponta muito o dedo para os outros.

"A Camargo para ela é maior sossegado esse jogo. ‘Vou ficar aqui, vou esperar quem vota em mim para eu votar de volta’", desabafou.

