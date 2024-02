Mario vs. Donkey Kong é revitalizado com a simplicidade e cuidado de sempre

Vinte anos depois, o segundo jogo deste ano da Nintendo chega em grande estilo com o remake de Mario vs. Donkey Kong. O jogo foi lançado originalmente para o Nintendo Game Boy Advanced, em 2004, e se trata de um quebra-cabeças em que Mario deve resgatar os bonecos roubados por Donkey.

A rivalidade entre o encanador bigodudo e o gorila de gravata vermelha não é de hoje, desde a primeira aparição do Super Mario, Donkey Kong atazana sua vida, seja raptando sua namorada ou roubando seus brinquedos. Ambos personagens surgiram no jogo Donkey Kong, de arcade, no qual o objetivo era Jumpman (como Mario era chamado, na época) alcançar o topo de uma torre, subindo diversas escadas enquanto se desvia dos barris arremessados por Donkey.

Em 1994, uma versão deste jogo foi lançada para o gameboy original, com mais elementos, e ganhou uma sequência “espiritual”, 10 anos depois. Mario vs. Donkey Kong foi uma atualização dessa rivalidade de forma simples e mais desafiadora para uma nova plataforma de mão da Nintendo; assim como a franquia recebeu outros jogos para consoles portáteis da empresa, principalmente o Nintendo DS.

Repaginado

Donkey Kong queria tanto os bonecos do Mario que foi direto na fábrica. (foto: Reprodução/Nintendo)

A história é bem simples, Donkey quer muito os bonecos de Mario, porém, o brinquedo está esgotado em toda a cidade, fazendo com que o gorila vá até a fábrica dos toads e rouba todos os bonecos para si, forçando Mario a resgatá-los para que as outras pessoas não fiquem sem seus exemplares.

O jogo é dividido em mundos e separado em níveis. Mario é controlado por um cenário diverso e deve passar por seis níveis antes do especial com os bonequinhos e a fase do chefe. Nessas etapas, nosso protagonista tem que encontrar a chave no cenário e levá-la até a porta, passando por alguns obstáculos no caminho.

Na fase dos bonecos, pequenos Marios seguem o encanador e o jogador deve guiá-los até a caixa de brinquedos. Já nas fases de chefe, Mario encara Donkey Kong de perto. O macaco lança vários barris e lixeiras em cima dele, que deve revidar com os itens coloridos (ambos têm uma contagem de vidas e, quem zerar primeiro, perde a luta). A movimentação permite que Mario possa pular, agachar, agarrar objetos e se colocar de cabeça para baixo para saltar mais alto.

Outros modos de jogo

O remake adiciona um inédito modo cooperativo, que coloca o jogador 2 no controle do Toad. (foto: Reprodução/Nintendo)



A nova versão conta ainda com um modo cooperativo para dois jogadores, que adiciona Toad como um personagem jogável e coloca um novo nível de desafio com o segundo controle: a adição de uma segunda chave antes da principal, que os jogadores devem trabalhar em conjunto para coletar.

Fora os oito mundos da campanha principal, o jogo ainda conta com os níveis de jogador expert, que adicionam fases mais desafiadoras e complexas. Por fim, Mario vs. Donkey Kong ainda tem o modo Time Attack, que adiciona um limite de tempo para resolver os enigmas no jogo, pegar a chave e abrir portas.

Considerações finais

Os níveis são bem desafiadores e exigem sagacidade do jogador. (foto: Reprodução/Nintendo)

O jogo foi completamente refeito com relação a sua versão de gameboy e trouxe toda uma nova roupagem do Super Mario Bros. de Wii, com a Nintendo utilizando designs mais recentes dos personagens. Os gráficos ficaram encantadores no Switch e o game é muito acessível para jogadores iniciantes, com mecânicas mais simples e intuitivas (como todo bom Mario deve ser).

Mario vs. Donkey Kong é um jogo que ressalta um dos lados mais importantes do Switch, a parte portátil do console, além, é claro, de mostrar o esmero da Nintendo com o seu principal produto. O game é o segundo remake da empresa esse ano, mas talvez a Big N esteja guardando ouro para ser revelado em breve, assim como fez com Mario Wonder, ano passado. Mario vs. Donkey Kong está disponível exclusivamente no Nintendo Switch.

*Esta análise foi feita com base em uma cópia do game enviada pela Nintendo.