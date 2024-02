Thor Batista rompe silêncio sobre aparência 'envelhecida' aos 32 anos

O empresário Thor Batista quebrou o silêncio, após ser duramente criticado por aparentar um envelhecimento precoce aos 32 anos. Nesta semana, seguidores notaram os cabelos grisalhos e calvos, além das marcas de expressões no rosto, e fizeram comparações com algumas fotos de poucos anos atrás.

Contudo, logo depois da repercussão, o empresário resolveu se pronunciar. Ao jornal Extra Thor explicou a aparência "envelhecida": "O primeiro é a genética. Basta ver fotos do meu avô paterno e também do meu pai. Ambos já começaram a ficar com cabelo mais ralo mesmo com pouca idade. Mas os dois são meus exemplos de vida, então está tudo muito bem, obrigado”.

Em seguida, ele culpou as dificuldades da vida ao seu envelhecimento. “O segundo é a carga enorme de trabalho e reveses que a vida me impôs, coisas sobre as quais aos poucos estou divulgando no meu canal do Youtube e também no Instagram”, continuou Thor.

O filho de Luma de Oliveira finaliza revelando o uso de anabolizantes e nega que isso tenha colaborado. “Mas não tem nada a ver com hormônios como alguns estão falando. Uma década atrás eu até fiz uso de algumas coisas, como DHEA em cápsulas (dehidroepiandrosterona), que é um precursor de Testosterona. Ele promove um leve aumento nos níveis de Testosterona, mas é algo sutil, e está mais para contribuir para o anti-envelhecimento do que envelhecimento em si (risos)”.

Quem também se pronunciou foi a modelo e mãe do Thor Batista, Luma de Oliveira. "Ontem meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados, como é considerado bonito hoje em dia. Daí a pessoa acha que ficou mais nova, na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado".