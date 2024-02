Dengue: TCDF determina abertura de novo concurso para agentes de vigilância

YR Yasmin Rajab

Segundo o TCDF, o número de agentes comunitários está bem abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou a abertura de um novo concurso público para agente comunitário de saúde (ACS) e agente de vigilância ambiental em saúde (AVAS).

O ato faz parte de uma série de ações para combater a dengue no DF. Além do concurso, o Tribunal prevê auditorias para avaliar a rede básica de atenção à saúde e inspeção na Secretaria de Saúde do DF para avaliar as ações de controle e enfrentamento da dengue.



Segundo o TCDF, o número de agentes comunitários está bem abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde.



Nesta terça-feira (27/2), foi divulgado no DODF a nomeação de 75 profissionais para o cargo de agente de vigilância ambiental. O trabalho dos agentes auxilia na força-tarefa de combate à doença.

No início do mês, outros 75 agentes foram convocados pela Secretaria de Saúde. Até ano passado, o GDF contava com mil funcionários temporários, sendo 500 agentes comunitários de saúde e 500 agentes de vigilância ambiental em saúde.