Faustão fez transplante de rim, confirma hospital

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um transplante de rim, que ocorreu na manhã da segunda-feira (26/2). De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, o procedimento foi um sucesso.

Agora, Faustão permanecerá em observação. "O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", diz o documento assinado por quatro médicos do hospital, entre eles Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein; Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein.



Faustão foi internado no domingo (26/2) com problemas renais. De acordo com a rádio Alpha FM, o comunicador faz diálise, procedimento que retira o excesso de água e resíduos do sangue, três vezes por semana desde setembro. O veículo afirmou que os problemas renais se agravaram devido à insuficiência cardíaca.