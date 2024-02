Nintendo anuncia novo jogo dos monstrinhos de bolso: Pokémon Legends Z-A

A Game Freak, estúdio da Nintendo, anunciou nesta terça-feira (27) um novo jogo para a saga Pokémon: Pokémon Legends Z-A. Hoje é comemorado o Pokémon Day, geralmente a Game Freak faz uma apresentação todos os anos, chamada Pokémon Presents e anuncia novidades para o futuro da franquia dos monstrinhos de bolso. Além de falar sobre atualizações e novidades que chegam aos produtos da franquia, o estúdio anunciou, com uma prévia misteriosa, um novo jogo que chega para o Nintendo Switch em 2025, o Pokémon Legends Z-A.

A série Pokémon Legends começou com Legends Arceus, um jogo ambientado no passado do universo dos monstrinhos, em “mundo aberto” com os Pokémon passeando pelo mundo. Z-A deve possuir uma jogabilidade parecida em exploração e captura das criaturinhas. O jogo vai se passar na cidade de Lumiose City, que foi apresentada em Pokémon X e Y do Nintendo 3DS. Pokémon Legends Z-A deve chegar em algum momento de 2025 para o Nintendo Switch.