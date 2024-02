Baterista do Sepultura deixa a banda após anúncio da turnê

A banda de heavy metal brasileira Sepultura anunciou, nesta terça-feira (27/2), no perfil do Instagram, a saída do baterista Eloy Casagrande. Faltam poucos dias para a última turnê de despedida Celebrating Life Through Death e quem entra no lugar de Eloy Casagrande é o baterista americano Greyson Nekrutman.







Sepultura divulgou, no ano passado, a última turnê de despedida, intitulada de Celebrating Life Through Death. Às vésperas do primeiro show da turnê, o baterista Eloy Casagrande comunicou, durante uma reunião, antes do primeiro ensaio, que sairia do Sepultura para seguir com um projeto solo. Quem assume a bateria agora é Greyson Nekrutman, 21 anos, que até o ano passado fazia parte da banda punk californiana Suicidal Tencencies.

Enquanto foi integrante do Sepultura, Eloy gravou os álbums The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart , Machine Messiah, Quadra e Sepulquarta. Há rumores que Eloy Casagrande deixou o grupo para se tornar baterista do grupo norte-americano SlipKnot. Os fãs de heavy metal observaram que o ex-baterista do Sepultura começou a seguir no Instagram James Root, guitarrista da banda SlipKnot.

*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.