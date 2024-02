Sessão da Tarde: 'Até que a sorte nos separe’ é exibido nesta terça (27/2)

Até que a sorte nos separe é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta terça-feira (27/2), às 15h25. A comédia nacional foi lançada em 2012 e é estrelada por Leandro Hassum, Danielle Winits e Kiko Mascarenhas. A produção está disponível no streaming da Globoplay. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Até que a sorte nos separe

O longa segue Tino, um pai de família comum que vê a vida virar de ponta a cabeça após ganhar na loteria. Levando uma vida de ostentação ao lado da mulher, Jane, ele gasta todo o dinheiro em 15 anos. Ao se ver quebrado, ele aceita a ajuda do vizinho Amauri, um consultor de finanças super burocrático e que por sinal vive um drama ao enfrentar uma crise no casamento com Laura. Tentando evitar que Jane descubra a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho não pode passar por fortes emoções, Tino se envolve em várias confusões para fingir que tudo continua bem. Para isso, conta com ajuda do melhor amigo, Adelson, e dos filhos.

O elenco de Até que a sorte nos separe é formado por Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas, Rita Elmôr, Ailton Graça, Rodrigo Sant'anna e Maurício Sherman. A produção é dirigida por Roberto Santucci e roteirizada por Paulo Cursino e Angelica Lopes. O longa está disponível no streaming da Globoplay.