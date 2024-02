Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (28/2)

O JOGO DO DESTINO

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção a Saturno.

Não há uma resposta definitiva para a pergunta de se o destino está todo traçado e nós somos apenas peças de um jogo que são movimentadas por forças fora de nosso alcance de compreensão, quanto mais de nosso domínio, ou de se nossa vontade e ação teriam poder suficiente para escrever as próprias linhas do destino, como protagonistas.

A meu ver, as alternativas de resposta não são excludentes, porque é evidente que, apesar de podermos imaginar tudo, não podemos tudo, porque há forças em jogo que são superiores a nossa vontade e desejos, mas também é evidente que, em muitos casos, em situações de extrema vulnerabilidade acontecem momentos de heroísmo, nos quais brota de nosso interior uma força que, nem que seja por um instante, movimenta céu e terra e nos transforma em fazedores do destino.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo segue de acordo aos planos, mas isso não significa revés algum, porque o mistério da vida protege e promove melhorias que a mente humana não é capaz de imaginar. Mantenha sua mente aberta para o que der e vier.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure fazer com que o espírito de colaboração oriente seus passos e atitudes, porque enquanto houver mínima comunhão de interesses entre todas as pessoas, o sucesso é garantido, de um tipo que, você só, não conseguiria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Comunicar as ideias não é o mesmo que você correr o risco de essas serem usurpadas. Comunicar as ideias é uma forma de você se esclarecer a respeito de essas serem reais ou se não passam de mera fantasia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Só quem tiver o ponto de vista mais amplo e inclusivo possível de tudo que anda acontecendo no mundo pode reclamar estar com a razão, e mesmo assim não seria essa uma razão absoluta, apenas mais sábia e compreensiva.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas vezes acontece de você mirar num alvo e acertar noutro completamente diferente. Nesse caso, em vez de se lamentar pelo que errou, aproveite o acerto, refaça seus planos e faça cara de protagonista.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ofereça sua mão solidária para que os projetos alheios sejam bem-sucedidos, mesmo que, de imediato, você não ganhe nada por isso, além de, talvez, um sorriso de simpatia e um agradecimento superficial. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é colocar tudo em ordem, dentro do possível, e seguir em frente colhendo os resultados do que foi feito anteriormente, mesmo que de forma tão atrapalhada, que tenha parecido que tudo iria para o brejo. Não foi.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O caminho da retidão é estreito, impopular e aparentemente severo, mas nada se compara a essa virtude, porque a retidão permite que os princípios mais valiosos sejam preservados e sustentados ao longo do tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As decisões que pairam no ar são definitivas, o que você colocar em prática agora tomará um bom tempo do futuro, ajudará a cimentar um caminho diferente do qual você vinha trilhando até aqui. Mudanças.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Encontre a melhor maneira de finalizar esses conflitos que se alastram há tanto tempo já que provavelmente nem você consegue lembrar direito como foi que tudo começou. É perda de tempo e investimento inútil de energia.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aproveite a onda atual, porque o cenário se coloca de uma forma na qual será mais fácil você arrumar suas coisas e traçar planos efetivos para os próximos tempos. Faça isso sem ambições, em nome da normalidade apenas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É tudo uma questão de acertar nas decisões e de não ficar se deliciando com a sensação de ter decidido, mas dar os passos necessários, de forma prática, para que as decisões se transformem em atitudes concretas.