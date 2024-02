Ano bissexto: conheça famosos que fazem aniversário neste 29 de fevereiro

Por ser ano bissexto, algumas pessoas terão a chance de celebrar o aniversário nesta quinta-feira (29/2) — após três anos fora da data "certa". A chance de ter a data como dia do aniversário é de 1 em 1.461, o que dificulta a probabilidade de conhecer alguém que nasceu neste dia.

Conheça os famosos que fazem aniversário hoje:

Jessie T. Usher — 32 anos

Conhecido como o intérprete do Trem-Bala nas séries de herói The boys e Gen-V, o ator Jessie T. Usher faz aniversário em 29 de fevereiro.

Nascido na cidade de Maryland, nos Estados Unidos, no ano de 1992, Jessie completa 31 anos em 2024 e já fez participações em outras séries e em filmes como Sorria (2022), Tales of the walking dead (2023) e Shaft (2020).

Ja Rule — 48 anos

Se você foi uma criança criada na década de 2000, você provavelmente conhecerá a música Wonderful do cantor Ja Rule, que também faz aniversário neste 29 de fevereiro.

O artista de 48 anos nasceu em 1976 e conta com outros hits na carreira como Mesmerize e Always on time. Além disso, ele também participou de filmes como Velozes e furiosos (2001) e Todo mundo em pânico 3 (2003).

Reilly Dolman — 36 anos

O ator Reilly Dolman é mais um dos aniversariantes do dia e pode ser um rostinho conhecido para amantes de séries estadunidenses.

Com participações em Charmed — nova geração, Travelers, Rush e Supernatural, o canadense nasceu em 1888 e está fazendo 36 anos.

Flávio R. Tambellini - 72 anos

O produtor, diretor, roteirista e ator brasileiro Flávio R. Tambellini também faz aniversário neste dia 29 de fevereiro.

Nascido em 1952 em São Paulo, os trabalhos dele mais notórios são no âmbito da produção: Carandiru (2003), Orfeu (1999), Cazuza — o tempo não para (2004) e Eu tu eles (2000). Recentemente ele dirigiu o longa A Glória e a graça (2017).

