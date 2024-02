Levantamento feito pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (28/2), aponta que 50% dos entrevistados acham que seria justo prender Jair Bolsonaro, enquanto para 39% seria injusto. O ex-presidente é investigado pela Polícia Federal (PF) no inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Além disso, 48% dos entrevistados acreditam que a manifestação pró-Bolsonaro, promovida na Avenida Paulista, não terá influência no andamento das investigações da Polícia Federal (PF) contra Bolsonaro e aliados. O ato ocorreu em São Paulo no domingo (25/2). Ainda conforme os dados, 11% diz que deve reduzir o ritmo e 34% aponta que deve acelerar as investigações.

Outro recorte da pesquisa mostra que 53% dos entrevistados consideram que as investigações da Polícia Federal não tornam o ex-presidente uma “vítima de perseguição política”, já 39% das pessoas julgam o contrário.

Confira a pesquisa completa aqui.

O levantamento ouviu presencialmente 2 mil pessoas que sabiam da manifestação entre os dias 25 e 27 de fevereiro — sendo 53% do grupo feminino e 47% do sexo masculino. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais com 95% de confiança.