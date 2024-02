Luan Santana fala pela primeira vez sobre reconciliação com Jade Magalhães: "Sempre foi ela"

Luan Santana voltou a ser assunto nas redes sociais nos últimos dias, depois da reconciliação do namoro com Jade Magalhães. E agora, depois de surgir novamente com a namorada, o cantora falou pela primeira vez sobre o ‘reencontro’.

Na tarde desta quarta-feira(28), Luan Santana abriu o jogo e celebrou a reconciliação com Jade Magalhães.

"Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo", disse ele.

Nas redes, fãs celebraram a reconciliação do casal. "O Luan Santana é mais feliz com a Jade! Lindos", comentou uma seguidora. "Lindos demais juntinhos", disse outra. "Eu sou muito fã desse casalzão", comentou uma terceira.

Reprodução/Instagram

