BBB 24: Rodriguinho revê ameaças contra Davi e pede desculpas

Após protagonizar momentos de tensão no BBB 24 ao ameaçar Davi Brito, Rodriguinho surpreendeu ao demonstrar arrependimento e vergonha de suas atitudes no reality. Durante sua participação no quadro Café da Manhã com Eliminado, do Mais Você, o cantor assistiu aos momentos em que demonstrou hostilidade e se mostrou visivelmente desconfortável.

Ele admitiu que se perdeu e se envergonhou com o que viu, reconhecendo que agiu de forma impulsiva e inadequada. Rodriguinho destacou que nos últimos dias teve momentos tranquilos com Davi e reconheceu a atitude positiva do participante ao preparar um bolo para ele.

Expressando remorso, o cantor ressaltou que jamais agrediria alguém e se mostrou constrangido ao rever suas ameaças de violência. Sua postura mudou desde que duas mulheres entraram em sua vida, destacando que elas o ajudaram a compreender a importância da empatia e do respeito.

Ao refletir sobre seu arrependimento, Rodriguinho confessou que gostaria de ter sido mais paciente e compreensivo com Davi durante o jogo. Ele ainda fez suas apostas sobre os possíveis finalistas do programa, destacando Fernanda como sua favorita para vencer, seguida por Cunhã e Davi.

