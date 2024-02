A novela Salve Jorge, que está cotada como uma das reprises da Globo para o Vale a Pena Ver de Novo, se tornou alvo do Ministério da Justiça, e pode complicar sua representação no horário vespertino da emissora carioca.

Isso porque, o órgão reclassificou o folhetim escrito por Gloria Perez, que foi exibida originalmente entre 2012 e 2013. Agora, a trama é imprópria para menores de 14 anos por conter drogas, violência e conteúdo sexual. Desta forma, é recomendado que seja veiculada a partir das 21h nas telinhas.

Em tempo, Salve Jorge havia sido uma das fortes candidatas como a substituta de Mulheres Apaixonadas (2003) no Vale a Pena Ver de Novo, mas acabou sendo trocada por Paraíso Tropical, que está em cartaz. A obra, inclusive, derrubou a audiência do horário, e é detentora do título de pior desempenho da sessão de novelas desde que inverteu o horário com a Sessão da Tarde, em 2014.

Conforme já foi adiantado aqui no Observatório dos Famosos, está sendo cotado Amor à Vida (2013) e O Outro Lado do Paraíso (2017), de Walcyr Carrasco, ou Páginas da Vida (2006), de Manoel Carlos, para ser reprisada no lugar de Paraíso Tropical, nos próximos meses.

O post Justiça pode barrar reprise de ‘Salve Jorge’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ e motivo vem à tona foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.