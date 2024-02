Renascer: 2 mortes e 2 personagens novos movimentam os próximos capítulos da novela

Os próximos capítulos do remake de Renascer prometem muitas surpresas e emoções ao público! Além da entrada de 2 personagens novos, a novela também contará com duas mortes inesperadas.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, quem chega e quem morre nos próximos capítulos de Renascer. Se você gosta de spoilers, não deixe de conferir!

Novos personagens em Renascer

Professora Lu (Eli Ferreira)

Uma das novas personagens que chega em Renascer, é Professora Lu (Eli Ferreira), uma mulher obstinada e devota à sua missão de educar. Ela será professora na escola da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e se tornará grande amiga de João Pedro (Juan Paiva).

Apesar de ser considerada uma pessoa bondosa e paciente, esconde suas origens e seu passado misterioso. Ela aparece pela primeira vez na novela no capítulo desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro.

Professora Lu (Eli Ferreira) (Foto: Léo Rosario/TV Globo)

Sandra (Giullia Buscacio)

Quem também chega em Renascer em breve, é Sandra (Giullia Buscacio), filha de Egídio (Vladimir Brichta) e de Dona Patroa (Camila Morgado). A jovem, inteligente e independente, retorna para a fazenda da família depois de ter trancado o curso de direito em Salvador.

Na história, ela vai se envolver com João Pedro (Juan Paiva), filho do inimigo de seu pai. Isso acabará reacendendo uma antiga rivalidade com a família Inocêncio. Além disso, abalará os sentimentos de Mariana (Theresa Fonseca) pelo rapaz. A entrada da personagem está prevista para acontecer no capítulo 44, que irá ao ar no dia 12 de março.