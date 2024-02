Veja quais atrizes disputam o papel de Odete Roitmann no remake de ‘Vale Tudo’

A fase de pré-produção do remake de Vale Tudo ganhou forma, e alguns nomes de peso passaram a ser cotados para integrar o elenco da novela, que possui previsão de lançamento para 2025, em comemoração aos 60 anos da Globo.

Segundo informações do jornal Extra, duas atrizes estão disputando para quem viverá Odete Roitmann, uma das vilãs mais icônicas da dramaturgia de todos os tempos, que foi imortalizada pela saudosa Beatriz Segall (1926-2018).

Em meio à enxurrada de especulações, Debora Bloch e Fernanda Torres estariam cotadas para realizar testes, e assumir quem ficará com o papel de antagonista de Vale Tudo. Em tempo, existe algumas considerações a serem feitas, mas nada ainda foi definido.

A primeira atriz, inclusive, está confirmada no elenco da próxima novela das seis, No Rancho Fundo, com a mesma personagem que interpretou em Mar do Sertão (2022). Já a filha de Fernanda Montenegro, por sua vez, não integra o elenco de nenhum folhetim desde As Filhas da Mãe (2001).

Debora Bloch e Fernanda Torres (Fotos: Reprodução/Instagram – Leo Aversa)

