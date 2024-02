BBB 24: Eliminado, Rodriguinho reage à fala polêmica sobre o corpo de Yasmin Brunet

Rodriguinho, que foi eliminado do BBB 24 nesta última terça-feira (27), com 78,23% dos votos, se pronunciou sobre a polêmica fala do corpo de Yasmin Brunet, que causou repercussão na época, durante o início do reality show.

Em entrevista ao Bate-Papo BBB, do Globoplay, apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama, na madrugada desta quarta (28), o ex-Os Travessos se defendeu, e afirmou que não fez o comentário com o intuito de desvalorizar a modelo. "Não sei como viram isso, mas não senti que esse meu comentário não foi para desvalorizar ela, jamais", iniciou ele.

"A minha intenção foi de falar: ‘Cara, você está falando de beleza baseado no que você já viu, no que você conhece ela de fora, nas redes, a Yasmin não é mais uma menininha’. Não sei qual a referência que ele estava tendo. Queria que ele parasse com o assunto", disse Rodriguinho.

O cantor, inclusive, ainda foi questionado do motivo de não ter falado sobre o episódio com Yasmin Brunet durante o BBB 24, respondeu que não tinha recordações de ter falado desse assunto com outros colegas de confinamento. Em tempo, a situação, que aconteceu na presença de Nizam e Lucas Pizane, foi descoberta pela modelo recentemente, e causou a revolta da sister.

