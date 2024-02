O Centro Cultural Câmara dos Deputados apresenta ao público, de forma gratuita, a mostra As coisas infinitas, de Márcia Bandeira, artista plástica carioca residente em Brasília há 23 anos. Aberta para visitação desde 19 de fevereiro, a exposição fica na Galeria Décimo (anexo IV da Câmara) até 26 de março.

As coisas infinitas é composta por 12 obras de diversas técnicas, na maior parte acrílica sobre papel. As pinturas de Márcia Bandeira suscitam encontros imagéticos poderosos, que casam sonhos com realidades, cenas ordinárias com o sagrado e o esdrúxulo, num diálogo com o inconsciente.

Os painéis As coisas infinitas (192 x 792 cm), Hierofania (192 x 396 cm) e Nós

somos sempre alma (20,5 x 357 cm) são alguns dos trabalhos exibidos. Outra atração é o oráculo Espontaneamente, criado pela artista ao longo de um percurso de autoconhecimento e envolvimento com a psicologia transpessoal, estudo dos sonhos, Pathwork, meditação e a pintura espontânea.

Artista plástica, designer gráfica e ilustradora, Márcia Bandeira é facilitadora em formação de pathwork e facilitadora certificada do Método I.am.I de Pintura Espontânea. Além disso, ela é especialista em Psicologia Transpessoal, Artes Plásticas e em Design Gráfico. A artista também ministra cursos regulares e aprofunda suas pesquisas nos caminhos do pathwork, da Psicologia Transpessoal e Junguiana, dos sonhos, colagens manuais e da Pintura Espontânea.

Serviço



Exposição As coisas infinitas, de Márcia Bandeira

De 19 de fevereiro a 26 de março de 2024( segunda a sexta), das 9h às 17h na Galeria Décimo (10º andar do anexo IV da Câmara dos Deputados). Entrada franca.