Festival da Casa Baco comemora o Dia Internacional da Mulher

A Casa Baco do Shopping Casa Park promoverá um festival durante todo o mês de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher - (crédito: Divulgação / Casa Baco)

Em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher (8/3), as quintas-feiras e domingos do mês de março na Casa Baco do Shopping Casa Park serão exclusivamente dedicadas para as mulheres. Sob a curadoria musical de Tati dos Anjos, a programação do festival Baco Conecta traz intérpretes do cenário brasiliense com apresentações de músicas autorais e clássicos da canção. O evento começa a partir deste domingo (3/3), às 19h30, e será cobrado couvert artístico de R$ 12.

Serão nove shows com duos femininos e quem dá início às apresentações é a dupla Paula Nunes & Suzi Magalhães. Paula é conhecida na capital federal pela atuação marcante nos projetos Elis no Samba e Tributo a Eric Clapton, realizados no início dos anos 2000. Já Suzi é pianista e acompanhou diversos Festivais Internacionais da Escola de Música de Brasília.

Suzi explica, em nota, que o duo se formou após descobrirem afinidades musicais e trabalharem juntas por um longo período. “Paula tem um gosto muito parecido com o meu e sempre fui muito fã de suas interpretações e improvisos. Montamos este duo para esta apresentação com a finalidade de apresentar um repertório mais refinado da MPB”. A pianista destaca o repertório do show: “Faremos uma viagem pela boa música brasileira, bossa-nova, choro, samba e canções com um trato mais trabalhado”.

No dia 8 de março, a programação será especial: o estabelecimento oferecerá um Welcome Drink para as mulheres ao som da DJ Júlia Tavares, a Aiuri, com uma seleção incrível de discos de vinil.

Confira a programação:

03/03 (Domingo) - Paula Nunes (voz) & Suzi Magalhães (piano)

07/03 (Quinta) - Geórgia W Alô (voz) & Marlene Souza Lima (guitarra)

08/03 (Sexta) - DJ Jurubeba (vinil)

10/03 (Domingo) - Mayara Dourado (voz) e Gabi (violão)

14/03 (Quinta) - Rachel Alves (voz) e Marlene Lima (guitarra)

17/03 (Domingo) - Sarani (voz) e Gabi (violão)

21/03 (Quinta) - Ana Cesário (flauta) e Laila Emanuely (violão)

24/03 (Domingo) Fer Monteiro (violão) e Beatriz Luz (bandolim)

28/03 (Quinta) - Mirian Marques (voz e trombone) & Ingrid Lobo (guitarra)

31/03 (Domingo) - Maísa Arantes (rabeca, voz e pife) e Fer Monteiro (violão)

Serviço

Festival Baco Conecta

De domingo (3/3) a 31 de março, às quintas e domingos, às 19h30; sexta-feira (8/3), às 19h30, na Casa Baco (SGCV/SUL Lote 22 LOJA 105, Park Sul, Shopping Casa Park). Couvert artístico de R$ 12.