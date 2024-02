Indicados à categoria ‘Melhor Canção Original’ vão performar no Oscar

A produção da 96ª edição do Oscar confirmou que todos os artistas que tiveram músicas indicadas à categoria de Melhor Canção Original vão performar durante a cerimônia de premiação.

A categoria Melhor Canção Original premia músicas compostas especificamente para os filmes. As músicas indicadas são The Fire Inside (Flamin’ Hot) que é performado pela cantora Becky G; It Never Went Away (American Symphony) por Jon Batiste; Im Just Ken (Barbie) pelo ator Ryan Gosling; Wahzhazhe (Assassinos da Lua das Flores) por Scott George and the Osage Singers e What Was I Made For? (Barbie) pela cantora e compositora Billie Eilish. É importante salientar que mesmo que os intérpretes vençam a categoria, quem recebe as estatuetas são os compositores.

Um dos grandes favoritos pelo público é o filme Barbie, que conta com uma dupla indicação a essa categoria. Diane Warren, compositora da música Flamin’ Hot, foi indicada a essa categoria pela 15ª vez, porém nunca ganhou um Oscar e, atualmente, é a recordista no tópico “mais indicações sem nenhum prêmio". A premiação será realizada no domingo (10/3), às 19h, e é exibida na HBO Max e TNT.



*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.