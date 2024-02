Rodrigo Gurgel propõe estratégia "cavalo de troia" contra Aedes aegypti

O professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) Rodrigo Gurgel propôs a utilização imediata de duas formas de controle do Aedes aegypti. O especialista participa, nesta quinta-feira (29/2), do CB.Debate: Dengue, uma luta de todos, que ocorre na sede do Correio.



Inicialmente, ele apresentou um estudo feito entre 2016 e 2018, e repetido em 2019, com estações disseminadoras de larvicidas ou EDLs para contaminar os mosquitos. Nesta modalidade, o Aedes vai até vasos com água e larvicida, fica contaminado e acaba levando a substância para os criadouros, que são eliminados. “É uma estratégia tipo cavalo de Troia”, comentou. De acordo com ele, na primeira vez que o estudo foi feito, houve uma redução de 66% dos mosquitos nas áreas trabalhadas.

Acompanhe ao vivo:

O especialista ainda destacou que, ao trabalhar na comunidade de Santa Luzia, na cidade Estrutural, percebeu os efeitos da vulnerabilidade social. Com a combinação da estação disseminadora, coleta de lixo e educação em saúde, houve a diminuição de mosquitos. “Tinha cinco vezes mais mosquitos na parte sem saneamento básico do local, do que onde tinha saneamento”, acrescentou.



Já a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) consiste, basicamente, em um agente de saúde borrifar inseticida em paredes. Essa tecnologia, segundo o professor, é recomendado para locais com alta circulação de pessoas, como hospitais, escolas e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).



“De mãos dadas vamos chegar lá. O governo com a academia, serviços de saúde, trabalhando e fazendo juntos a parte deles, junto com os moradores”, completou.