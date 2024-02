Michelle e Damares sinalizam apoio a Celina para disputa ao Buriti

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu a “benção” da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora Damares Alves (Republicanos), reforçando que a progressista disparou entre os principais nomes da direita para as eleições ao Palácio do Buriti, em 2026.

Em cerimônia na manhã desta quinta-feira (29/2), Celina recebeu o título de cidadã honorária de Brasília das mãos do presidente da Câmara Legislativa (CLDF) Wellington Luiz (MDB). Outros políticos influentes da capital federal, como o governador Ibaneis Rocha (MDB) e os ex-vice-governadores Paulo Octávio (PSD) e Benedito Domingos estiveram presentes na Casa Legislativa.

No discurso, Michelle ressaltou que a homenagem proposta pelos distritais à progressista é pelo que Celina fez pelo Distrito Federal. “Você merece tudo de bom. Quero que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê, Celina Leão, leoa, a verdadeira paz para você conduzir o Distrito Federal. Eu, como ceilandense, preciso muito de ti”, contou a ex-primeira-dama.

Já Damares afirmou que o título de cidadã honorária dado a Celina é muito justo, mesmo que a progressista não tenha nascido na capital federal. “Eu sei o quanto ela ama o DF. Há mais de 24 anos atrás, éramos só duas assessorias. E ela me procurava: ‘o que podemos fazer pelas crianças do DF?’ Dois anos depois, ela me procurou dizendo: ‘o que podemos fazer pelos indígenas?’ É essa a trajetória de Celina. Que Deus abençoe a nossa vice-governadora, a próxima governadora do Distrito Federal”, disse a senadora.

Celina compareceu, no último domingo, ao ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista, em São Paulo. Pessoas próximas à vice-governadora disseram à reportagem que a presença de Michelle e Damares demonstram que a progressista terá o apoio de uma grande ala da direita na disputa pelo Palácio do Buriti, em 2026.



Corrida ao Buriti

Em 2026, Ibaneis terá completado oito anos como governador do DF e, por isso, não poderá se candidatar a uma nova reeleição. O próprio chefe do Executivo local já lançou Celina como pré-candidata.

Mesmo distante das eleições, há nomes que já se colocam como candidatos em 2026: o senador Izalci Lucas (PSDB) e o deputado federal Reginaldo Veras (PV) já revelaram publicamente a intenção de concorrer ao cargo de governador do DF.