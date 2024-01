Menos é Mais prepara turnê ‘Churrasquinho’ para 2024

Referência do pagode, o Menos é Mais marca retorno com nova turnê Churrasquinho em 2024. Serão 15 cidades brasileiras a receber o quinteto que promete mais de quatro horas de pagode.

Em entrevista ao Correio, Duzão, voz do Menos é Mais, explica como será a turnê. “O Churrasquinho é muito especial para a gente, começou com a ideia de juntar churrasco entre amigos, com muito pagode, bebida e diversão. Rodamos o Brasil com ela, neste ano a turnê passa por mais de 12 praças, crescendo e passando cada vez por mais cidades.”

A turnê celebra a amizade e a trajetória do grupo no cenário do pagode. “É um momento de esquecer os problemas e ser feliz. Isso já existe sim! Estamos indo para o terceiro ano dessa turnê, e cada edição fica ainda mais especial. A energia que essa festa passa, tanto para a gente quanto para o público, é surreal!”, completa Duzão.

Duzão fala ainda sobre a expectativa da apresentação do grupo em casa. “Estamos muito animados! Brasília é nossa casa, sempre sentimos um friozinho na barriga ao voltar e cantar nessa cidade que nos abraçou. É emocionante e conseguimos nos lembrar do começo de tudo.”

Os shows da turnê Churrasquinho estão marcados para começar em março e se encerrarão em dezembro. O grupo se apresentará em Brasília, no mês de junho. As datas dos shows ainda não foram divulgadas.

