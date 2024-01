Fala comigo agita o primeiro final de semana do ano no Brazólia

Brasília também é a casa de Fala Comigo, um dos grupos de pagode que agita a cena musical da cidade desde 2020. Com cerca de 150 shows realizados no ano passado, eles estreiam a primeira Feijuca dos Brazas do ano, este sábado (6/1), no Brazólia Cozinha e Bar, a partir das 12h. Vale lembrar que o DJ Primo também faz parte da programação.

A feijoada é servida, regularmente, aos sábados e sempre com uma atração de pagode local. Apesar disso, Arthur Inácio (percussão e vocal) do Fala Comigo afirma: "A Feijuca dos Brazas é uma caixinha de surpresa". "A gente não consegue imaginar o que vai acontecer, a cada feijuca tem coisa nova. Cada evento, cada sábado lá no Brazólia é uma coisa nova, algo diferente. Então, sempre vá esperando algo diferente", explica.

Inicialmente, o grupo Fala Comigo foi criado para ser uma banda de base, que acompanhasse artistas que vinham de fora de Brasília tocar na capital. O que era apenas um sonho tornou-se realidade com a ajuda do produtor Leandro Brito, dono do maior canal de samba e pagode do YouTube e que já gravou com nomes como Tiee, Thiago Soares, Menos é Mais, Primeiro Beijo, Di Propósito, Entre Elas, Kamisa 10, Encontro de Batuqueiros, Caju Pra Baixo, Samba de Cosme, entre outros.

Formado por Daniel Pinheiro (vocal), Hebert Nascimento (percussão e vocal), Arthur Inácio (percussão e vocal) e Breno Vinícius (percussão e vocal), o grupo carrega uma relação antiga com o mundo musical. "O nosso som é muito original, vem muito da nossa família mesmo, que a gente escutava em casa dos nossos familiares, a maioria é filho ou sobrinho de músicos. Então, a gente aprendeu em casa isso e leva esse som para frente", explica Inácio.

Para este ano, eles prometem novidades. "A gente vem plantando muita coisa durante todo esse tempo, desde o início do grupo. E 2024 vem para ser um ano de colheita mesmo e de mais conquistas", observa Arthur. Em 2023, o grupo assinou com a gravadora Rooftop Music, parte da Universal Music especializada em samba e pagode. "Foi muito importante para a gente assinar com eles, estar com eles agora em 2024", ressalta. Eles gravaram apenas um álbum de estúdio, intitulado Roda de samba Tiee e Fala Comigo, com 12 faixas.

Após um período com menos destaque, o gênero do pagode está voltando a aparecer nas paradas das plataformas digitais. "Nosso segmento, cada vez mais, vem retornando ao seu lugar de origem, ao topo, de onde ele não deveria ter saído. E cada dia que vai passando, vem aparecendo mais casas, mais espaços para o samba e para o pagode, e isso é muito importante para a gente", diz Inácio. Nesse sentido, a capital é peça fundamental na renovação de artistas desse meio. "Brasília sempre foi uma cidade que teve muitos grupos de pagode. Até porque Brasília é uma cidade onde tem pessoas de todos os lugares do país e do mundo. Então, são vários encontros, são várias culturas aqui", completa Arthur.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Feijuca dos Brazas

Hoje, a partir das 12h, Fala Comigo

e Dj Primo tocam no Brazolia Cozinha e Bar (SGO Q 3). Ingressos disponíveis pelo Sympla, com valores a partir de R$ 20 ( taxa). Evento permitido para maiores de 18 anos.