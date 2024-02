ABBA The Show passa pelo DF em maio; turnê celebra 50 anos de ‘Waterloo’

Um dos maiores fenômenos da música pop mundial, ABBA The Show confirma turnê pelo Brasil com oito shows nas principais cidades do país marcados para ocorrerem entre os dias 26 de abril a 4 de maio deste ano. Os espetáculos contarão com a participação de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres e músicos da formação original. Em Brasília, o grupo se apresenta no dia 2 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital a partir de R$ 240 (meia-entrada). O espaço abre às 18h30 e o show está previsto para começar às 20h.

A turnê será uma homenagem aos 50 anos da canção Waterloo, que foi originalmente escrita como uma canção para o Festival Eurovisão da Canção de 1974, depois que o grupo terminou em terceiro lugar com Ring ring no ano anterior. A letra da canção é sobre uma mulher que se rende a um homem e promete amá-lo. A letra traz referências à Batalha de Waterloo, ocorrida em 1815 e na qual Napoleão foi derrotado e se viu obrigado a render-se e exilar-se na Ilha de Santa Helena.

ABBA The Show é um fenômeno global, realizando cinco vezes mais shows que a formação original nos anos 1960, totalizando 714 apresentações para mais de 2 milhões de espectadores em mais de 40 países. O grupo tem no currículo três shows esgotados no Hollywood Bowl (2004, 2009 e 2010) e uma apresentação para mais de 70 mil pessoas no vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 2011.

Conduzido por Camila Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Uffe Anderson e músicos que acompanharam o quarteto, entre eles Lasse Jonsson e Finn Sjobërg, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres regida pelo maestro Matthew Freeman, o show propõe uma viagem no tempo através da história do ABBA, quando Bjorn, Benny, Agnetha Frida se apresentavam juntos. Uma extravagância musical de duas horas de duração com os maiores sucessos, incluindo Waterloo, SOS, Mamma mia, Dancing queen, Money money money, Knowing me knowing you e muito mais.

Serviço



ABBA The Show em Brasília

Dia 2 de maio, às 20h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC - Ulysses Guimarães). Ingressos a partir de R$ 240 (meia-entrada) na Bilheteria Digital.