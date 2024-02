EA demite funcionários e cancela jogo de tiro de Star Wars

Em nota enviada aos funcionários, nessa quarta-feira (28/2), a Electronic Arts anunciou a demissão de 670 funcionários, o que equivale a 5% da força de trabalho da companhia, que contava com 13.400 colaboradores até março de 2023, segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.



O CEO da empresa Andrew Wilson disse que “a empresa está se afastando do desenvolvimento de futuros jogos licenciados”. Atualmente, a EA trabalha em alguns jogos com outras marcas, principalmente da Disney, como a sequência de Star Wars: Jedi Survivor, um jogo do Pantera Negra e um do Homem de Ferro.



Wilson ainda disse que a EA vai redobrar esforços em jogos de esporte, propriedades intelectuais próprias e jogos que tenham grandes comunidades online.



“Eu entendo que isso vai criar incerteza e será desafiador para muitos que trabalharam com tanta dedicação e fizeram importantes contribuições para nossa empresa,” explicou Wilson sobre as mudanças de foco da EA.



Impactos



Com o corte, vários estúdios da empresa foram afetados, incluindo a Respawn Entertainment, famosa por produzir Star Wars: Jedi Fallen Order e Star Wars: Jedi Survivor. Recentemente foi anunciado que a empresa estava trabalhando em um jogo de tiro da saga espacial, com rumores fortes que seria protagonizado pelo Mandaloriano, da série da Disney+, mas, com as demissões, o jogo acabou sendo cancelado e os funcionários serão remanejados para outro projeto da EA.



“Enquanto nem todos os times serão impactados, essa é a parte mais difícil dessas mudanças, e temos de considerar todas as opções para tentar e limitar os impactos em nossos times. Nosso objetivo principal é providenciar que os membros dos nossos times tenham novos papéis e possibilidades de transição para outros projetos. Onde isso não for possível, nós vamos apoiar e trabalhar com cada colega com atenção máxima, respeito e atenção," disse o CEO, em suporte aos times afetados pelas demissões.

A notícia vem junto de outras empresas de games que demitiram parte dos funcionários este ano, como a Riot, Sony e Microsoft.