Prime Video divulga trailer inédito de 'Música' nesta quinta (29/2)

O Prime Video lançou, nesta quinta-feira (29/2), o trailer inédito de Música, longa estrelado por Rudy Mancuso e Camila Mendes. A produção original estreia no dia 4 de abril na plataforma e terá uma première global em 13 de março, no SXSW (South by Southwest), festival de cinema que acontece em Austin, Texas. Confira o teaser abaixo.

Trailer oficial de Música

Música é uma história de amor e amadurecimento que segue um artista aspirante com sinestesia, fenômeno neurológico que provoca a percepção de vários sentidos de uma só vez. Ele deve enfrentar um futuro incerto, enquanto navega pelas pressões do amor, da família e da cultura brasileira presente na vida dele.

A comédia romântica é baseada na vida do escritor e diretor Rudy Mancuso, que estrela a produção original Prime Video, ao lado de Camila Mendes, J.B. Smoove, Francesca Reale e Maria Mancuso. Música chega ao catálogo da plataforma no dia 4 de abril.