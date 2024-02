Festival Internacional da Canção de Viña del Mar termina nesta sexta

Em uma nova edição do ciclo Star+ live, a 63ª edição do Festival Internacional da Canção de Viña del Mar, que começou em 25 de fevereiro, será exibida ao vivo no Star+ até sexta-feira (1/3). Diretamente do Anfiteatro Quinta Vergara, em Viña del Mar (Chile), a transmissão exclusiva chegará ao serviço de streaming para todo o público da América Latina. O grande destaque é a apresentação de Peso Pluma e María Becerra, que encerram o festival.

Realizado e transmitido em espanhol, o festival é apresentado pelos chilenos María Luisa Godoy e Francisco Saavedra. O júri do festival é composto pelo cantor colombiano Manuel Turizo, o cantor chileno Young Cister, a cantora argentina María Becerra, o cantor, compositor e integrante do grupo Miranda!, Ale Sergi; o jornalista argentino especialista em música Bebe Contepomi, a jornalista e apresentadora Santa María, a apresentadora e jornalista Priscilla Vargas e o radialista e jornalista Alejandro Chávez.

O conteúdo de cada dia ficará disponível na plataforma Star+ até 48h após sua transmissão ao vivo.