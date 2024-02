Paranoá sedia 9ª edição do Skate Sound System neste sábado (2/3)

O Skate Park do Paranoá recebe, neste sábado (2/3), o Skate Sound System, projeto que circula pelas regiões do Distrito Federal promovendo a diversidade, a criatividade e a união da cultura urbana. A iniciativa é uma realização do Instituto Palco Cultura em parceria com a Central 61, Batidão Sonoro, Associação de Skate da Capital e a Administração do Paranoá e OverStreet, com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Em sua 9ª edição, o Skate Sound System se tornou um importante aliado na promoção da cultura do hip-hop e do esporte nas comunidades atendidas. Com três etapas realizadas no Itapoã, Varjão e Cidade Estrutural, o projeto revitalizou os espaços públicos, deixando uma importante marca para as comunidades atendidas. A última etapa dessa jornada acontece neste sábado (2/3) no Skate Parque do Paranoá.

A programação cultural conta com a participação dos DJs Bola, Chikin e Ygo do Batidão Sonoro, Dj OG L e Dj Yank, performances de breaking dance com BSB-Girls, sessões de graffiti ao vivo com Julimar dos Santos e uma apresentação musical com Higo Melo.

Serviço

Skate Sound System no Paranoá

Sábado (2/3), das 10h às 18h no Skate Park do Paranoá. O evento é gratuito.