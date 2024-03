Eliezer desabafa ao ser acusado de ser bancado por Viih Tube: ‘As pessoas são podres’

O influenciador Eliezer desabafou sobre comentários maldosos que recebeu em um vídeo mostrando a mansão que compartilhará com sua esposa, Viih Tube. Ele expôs críticas sobre sua situação financeira e sua relação com a família. Eliezer admitiu ter mentido anteriormente sobre sua moradia por medo de ser rotulado como interesseiro, o que resultou em um cancelamento nas redes sociais.

Eliezer revelou que aprendeu que, independentemente de suas ações, as pessoas sempre tentarão diminuí-lo ou invalidar suas conquistas. Ele expressou frustração com a negatividade das pessoas e destacou como a inveja pode ser um motor para os comentários prejudiciais e desonestos.

"Sempre vai ter um ‘ah, mas também…’. ‘Ah, ele está bonito… ah, mas também com tanto de procedimento’. ‘Nossa, a casa é linda… ah, mas também as custas da mulher’. ‘Ah, ele é bom pai… ah, mas também tem dinheiro, não trabalha’. As pessoas são podres, mesmo! As pessoas são frustradas, mesmo! As pessoas não podem ver ninguém prosperando ou melhorando de vida porque não aceitam e a inveja grita, mesmo", disse.

O desabafo de Eliezer ecoa um problema comum enfrentado por muitos nas redes sociais, onde o julgamento e a crítica muitas vezes superam a compreensão e a empatia. Sua reflexão levanta questões sobre a toxicidade das interações online e destaca a importância de resistir à negatividade e valorizar o crescimento pessoal e profissional de cada indivíduo.

