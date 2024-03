Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (1º/3)

ALEGRIA DE BÊBADO

Data estelar: Sol e Júpiter em sextil.

Nunca percas a chance de consertar algum erro que cometeste, deixa teu orgulho de lado nessa hora e toma a iniciativa de te livrar do peso na consciência, porque ainda que tenhas aprendido a te narcotizar e conviver com esse peso, as vantagens que supostamente ganharias por sustentar esse estado equivocado de coisas empalidece diante do valor de consertar os erros cometidos, mas isso é algo que só os heróis e heroínas que se atrevem a atuar assim conhecem. O resto ignora.

A ignorância é uma felicidade falsa, uma alegria de bêbado, que por um instante se encerra em sua bolha e vive como se nada mais importasse. Só que não, há muito mais que importa, a existência de nenhum ser humano é uma ilha isolada, e por mais piegas que pareça a afirmação, está tudo interligado mesmo. Os erros produzem consequências.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Confie, se entregue ao mistério da vida, procure aliviar as tensões com confiança, porque pelo raciocínio não há como entender tudo que acontece, e a insistência de continuar tentando entender só traz maiores tensões.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Converse, abra sua alma, mas escolha a dedo as pessoas com quem conversará, para que as informações não caiam em mãos que, depois, as espalhariam de uma forma distorcida, com resultados negativos. Selecione bem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A melhor maneira de verificar se uma ideia que parece boa seja realmente boa, é você a colocando na roda e observando a reação das pessoas e seus comentários. Faça isso com total desapego ao resultado. Observe.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há verdadeira chance de encontrar um ponto de entendimento entre as pessoas que, até aqui, sustentavam o desentendimento. A questão toda reside em quem será que vai se atrever a tomar a iniciativa nesse sentido. Quem?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Alguns riscos eram inevitáveis, outros foram produzidos por pura precipitação, mas agora é tarde para se lamentar. A questão, agora, é tocar a bola para frente, juntando os cacos e valorizando o que seja importante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O melhor que você pode fazer por você é você sair de você e contribuir para que as outras pessoas tenham sucesso, sem que necessariamente isso lhe traga benefícios imediatos. O mistério da vida recompensa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As complicações eram inevitáveis, portanto, não perca tempo se lamentando por elas, mas continue em frente solucionando o que esteja ao seu alcance, e o resto deixe você para quando seja conveniente ou possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Procure agir tendo como objetivo que todas as pessoas recebam a parte que lhes toca, e que nada de muito errado manche este momento, no qual, ao contrário, seria necessário que todas as pessoas fossem corretas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre as coisas mais importantes são brilhantes ou exalam aquele carisma de serem brilhantes, troféus que dá vontade de ostentar. Às vezes, as coisas mais importantes são os detalhes que passam despercebidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para abraçar o futuro é indispensável que você solte as amarras do passado, se livrando dessas ideias que ficam dando voltas na alma na forma de ressentimentos. Procure as pessoas em questão e faça as pazes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aposte no que seja seguro neste momento, o que estiver ao seu alcance, o que não precisar de grandes riscos nem tampouco obrigar você a dar um passo maior do que a perna. O que seja disponível será o melhor. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coloque em prática os pensamentos benevolentes, porque ainda que esses não encontrem lógica e pareçam trazer resultados negativos, na matemática cósmica da eternidade você terá ingressado a alguma de suas equações.