Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (2/3)

DESAPEGO

Data estelar: Lua Vazia das 4h46 até 10h57

Estica o tempo na cama e te despreocupa, porque para começar bem a vigília é melhor que não te precipites a querer solucionar qualquer coisa de ordem objetiva, porque mesmo que tenhas obrigações, o céu não te brinda com suporte para que tenhas sucesso na empreitada.

E se não tiveres opção e precisares seguir o fluxo automático dos acontecimentos, então assume intencionalmente uma postura despreocupada, a qual só poderia resultar de fazer com alegria o que tiveres de fazer, te desapegando dos resultados.

Essa é a parte mais delicada para todos nós, o desapego dos resultados, uma atitude que anularia de uma canetada só todo e qualquer vestígio de ansiedade, porque ela, a ansiedade, é alimentada pela nossa constante pretensão de que os resultados sejam de acordo com nossos desejos.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem sempre os bons conselhos se aplicam a você, em muitos casos as pessoas falam de si mesmas, sem considerar as diferenças de tempo e de circunstâncias que afetam o processo. Leve isso em conta antes de seguir conselhos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez seja sábio você observar melhor as coisas que trazem angústia, porque parecem complicadas demais para você as administrar. É provável que a sensação seja essa só porque você anda olhando para o lado errado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que não se pode falar abertamente tudo que se pensa, porque as pessoas andam muito melindradas, e se ofendem com pouco, interpretando as palavras passionalmente. Não dá para entender, mas acontece.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os resultados de você perseguir sonhos e fantasias são radicalmente diferentes, mas é interessante notar que, antes de realizados, os sonhos parecem fantasias e vice-versa. Faça uso do discernimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pessoas erram, mas é evidente que não era essa a intenção delas, por mais que os resultados afetem negativamente suas pretensões, é preciso se conter para não as criticar com dureza ou severidade. Contenha.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Na hora em que você perceber que não dá certo o que você fizer, procure mudar de rota de imediato, sem tentar novamente. É hora de aceitar as alternativas em vez de continuar teimosamente batendo na mesma tecla.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se tudo fosse fácil e simples, provavelmente nada exerceria atração nem haveria interesse em conquistar. As dificuldades podem ser desconfortáveis, e o são, porém, ao mesmo tempo atiçam a sua alma a continuar vivendo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Fácil, fácil, nada é, porém, nem tudo precisa ser tão complicado que só com a ajuda dos universitários seria possível solucionar. A vida é feita de uma continuidade de fatos que se misturam e alternam.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez não seja possível dar conta de tudo, e seria necessário deixar um tanto para depois, aquele depois que não se sabe muito bem quando será, e no qual estão depositadas tantas coisas que já foram procrastinadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo anda fora da ordem, mas você não precisa se deixar contaminar por esse estado de coisas. Procure manter sua linha e não ceder a tentação de recorrer a movimentos estranhos para obter o que deseja.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Poupe energia, talvez não seja necessário você se debruçar sobre o que esteja destoando de seus planos e pretensões, porque é muito provável que tudo retorne ao caminho certo sem você ter de fazer nada. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tantas boas coisas poderiam ser feitas, mas vão sendo postas de lado porque não há tempo disponível para se dedicar a elas. No entanto, evite descartar tudo sumariamente, procure se organizar melhor para as fazer caber.