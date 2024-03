Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (4/3)

UMA QUESTÃO DE CONFIANÇA

Data estelar: Lua Vazia das 12h40 até 18h16

A despreocupação é o mais eficiente remédio contra a ansiedade, é uma atitude que pode ser tomada voluntariamente, decretando um estado de ânimo leve e alegre, bem-humorado diante de quaisquer circunstâncias.

Porém, para ser assim, é necessário acreditar na despreocupação com o mesmo ou maior fervor com que acreditamos na ansiedade, que vive nos soprando ao ouvido os piores agouros, insistindo em que tudo que de pior poderia acontecer, com certeza acontecerá. É nisso que nós acreditamos, é na ansiedade que nós depositamos nossos votos de confiança.

Podemos, se o quisermos e o decretarmos, confiar na despreocupação com o mesmo ardor com que confiamos na ansiedade, porque a fé, afinal de contas, é uma escolha muito íntima e individual, mas não deixa de ser uma escolha. Qual será a tua para hoje?































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Seus planos, seus verdadeiros e íntimos planos, esses precisam ser articulados com a discrição necessária, mas sem deixar de aproveitar qualquer chance de avançar e os colocar em prática. É um momento de realização.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Siga a onda, se aproxime das pessoas dinâmicas, que não se perdem tempo refletindo sobre dúvidas que seria contraproducente tentar solucionar na teoria, já que se solucionam sozinhas na prática. Importa é fazer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o necessário para preservar em segredo o que é segredo e também expor o que precisa ser exposto. É tudo uma questão de você usar o discernimento para distinguir o que seja mais importante. Escala de valores.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As articulações sociais estão em processo de consolidação, prontas para começar a dar resultados. Agora é tudo uma questão de transformar as promessas em obras em andamento, nada além, nada aquém disso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Foi bom ter se arriscado um pouco, porque agora que o cenário começa a clarear dá para perceber que o medo e a ansiedade sempre distorcem as perspectivas, nunca nada é tão dramático quanto o medo faz parecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Contribua no que estiver ao seu alcance para facilitar a vida dessas pessoas que estão perto de realizarem suas pretensões, mesmo que o resultado dessas não traga nada de proveitoso imediatamente para você. Colaboração.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O caminho pela frente apresenta muitas incertezas, e por trás de cada uma delas um perigo, mas, é como dizem por aí, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Talvez seja o caso de encarar este momento como uma aventura.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você pode conduzir tudo no sentido de seus interesses, mas terá de costurá-los com os interesses das pessoas que inevitavelmente participarão do jogo também. É tudo, afinal, uma questão de articulação política.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Arrume suas coisas, coloque tudo em ordem, se dedique a conhecer melhor os instrumentos de trabalho, limpá-los e observar se continuam funcionando bem e servem a você. As ferramentas são a extensão de seu poder.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo é possível, mas também tudo precisa encontrar lugar no limite de tempo estipulado para cada dia, porque as tarefas aumentam, os desejos também, e o tempo de cada dia continua exatamente o mesmo de sempre.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pense na sua segurança e aja de acordo com esse princípio, porque é muito importante você ter algumas certezas, e sobre elas, depois, ter também a possibilidade de transgredir tudo e fazer o que quiser.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Começar bem é começar as coisas em ordem, passo por passo, sem atalhos, seguindo os procedimentos, respeitando as etiquetas, se vestindo para a ocasião. Fazer o necessário sem apego aos resultados. É o melhor.