BBB 24: Após expulsão de Wanessa, Pitel vence prova do anjo

Giovanna Pitel venceu a prova do anjo realizada, neste sábado (2/3), horas após a expulsão de Wanessa Camargo. A prova tinha três fases, duas de sorte e a última, que garantia o colar do anjo, era de habilidade.

Após vencer a prova, a sister escolheu Matteus e MC Bin Laden como os monstros Unicórnio e Fênix, respectivamente. Já para o almoço do anjo ela escolheu Fernanda, Lucas Henrique e Michel.

Como parte da dinâmica da semana, Pitel está imune e também poderá imunizar outra pessoa. Ela também é a detentora do Poder Coringa, arrematado na sexta-feira (1º), e por isso terá voto peso dois na formação do paredão.

Antes da prova, o apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre a expulsão da cantora Wanessa Camargo. "A Wanessa já está a caminho de casa, está tudo bem, falei com ela. Ela descumpriu uma regra do jogo e seguimos", afirmou.

Dinâmica da semana

Na noite de sexta-feira (1º/3), o líder terá que colocar quatro pessoas "na mira" para o paredão. No sábado (2/3), o vencedor da Prova do Anjo ficará imune e poderá imunizar outra pessoa na formação do paredão.

A formação da berlinda ocorrerá no domingo (3/3). Além do emparedado pelo Big Fone, teremos o indicado do líder e um pelo voto da casa. A surpresa é que o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe.

A noite ainda terá a prova Bate e Volta, onde um emparedado se salva — apenas o indicado do líder não joga. A eliminação ocorre na terça-feira (5/3).