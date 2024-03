Jojo revela motivo do fim de amizade com Anitta: "Passou informação da minha vida"

Jojo Todynho publicou, neste domingo (3/2), um vídeo no Youtube no qual explicou o fim da amizade com Anitta. Nos mais de 15 minutos de vídeo, a cantora alegou ter sido acusada injustamente de vazar uma fofoca sobre a ex-amiga e relatou ter recebido uma ligação da própria Anitta em que ela disse estar grávida.

"Eu fiquei doida, mas tive que ficar monossilábica, porque tinha várias pessoas em volta de mim", disse, apontando que recebeu a notícia enquanto estava no salão de beleza, rodeada de pessoas. Ela disse para Anitta que iria para a casa da artista para falar sobre o assunto. Porém, Anitta disse que não precisava, pois iria ao médico com a mãe.

Horas depois, Anitta entrou em contato alegando que Jojo havia vazado a informação para a imprensa.

"Meu telefone encheu de notificação. A Anitta me manda a mensagem e fala assim: 'Você está passando informação da minha vida'. Eu falei: 'Como é que é? Informação da sua vida?".

Eu falei: 'Eu não liguei para ninguém, eu tô aqui fazendo cabelo. Estou num lugar cheio, como que eu vou ligar pros outros? Impossível", relembrou.



A ex-Fazenda disse ter entrado em contato com sua assessora, a fim de esclarecer a história com a jornalista citada por Anitta. Em um áudio, a mulher negou o envolvimento de Jojo na fofoca. "Mandei esse áudio pra ela e falei: 'Tire suas próprias conclusões'. E encerrei o assunto aí".

"Só que essa história já tinha acontecido havia algum tempo e vazou quando eu estava dentro de um reality, então eu não podia me pronunciar", acrescentou a vencedora da Fazenda 12.

Segundo Jojo, o intuito seria o de prejudicar sua participação no reality show. "E o que que deu? Deu em nada. Saí campeã. O que isso fez? Limpou meu nome. Porque uma pessoa safada, que tem esses tipos de atitude, não vence na vida. E ninguém pode dizer assim que 'Jojo ganhou A Fazenda porque era amiga de fulano'. Esse mérito ninguém leva. Eu ganhei porque o público me abraçou. Eu não pedi um vídeo para ninguém pedindo voto. Eu fui pelas minhas próprias pernas".

Ela ainda se disse fã de Anitta e "muito grata".

"Sou muito grata a Larissa por tudo, mas vocês têm que parar com essa mania de achar: 'Ah, Larissa te deu carreira'. Não deu não. Eu já estava estourada na internet. Ela me convidou para participar do clipe dela e logo depois saiu o meu clipe. Uma coisa ajudou a outra. Poxa, ela me alavancou no Instagram, porque eu já tinha quase um milhão na página do Facebook. E o Instagram não gostava muito. Ela me ajudou muito, sim, mas muitas outras pessoas me ajudaram também". "Nunca fui santa, mas mau-caráter, nunca", declarou.

Por fim, disse que "ciclos se encerram". "Hoje eu não tenho mais amizade com a Anitta, e sabe o que eu entendo disso? É que ciclos se encerram", concluiu.