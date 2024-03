BBB 24: entenda o que fez a esposa de Buda passar de 1 milhão no Instagram

A esposa de Lucas Buda, a professora Camila Moura, superou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, neste domingo (3/3), depois de fazer postagens enigmáticas sobre o marido. Tudo ocorreu após a última festa do Big Brother Brasil 24, quando o marido dela fez "declarações" para a participante Giovanna Pitel.

Após o flerte do marido no BBB, Camila Moura apagou as fotos do casal das redes sociais e declarou torcida pelo brother Davi, que é adversário do marido.



O movimento levantou suspeita nos fãs do programa, já que os dois estão casados há oito anos. Camila inclusive mudou a biografia dela no Instagram para: "Me pergunto porque me acham vingativa". Além disso, ela acrescentou uma hashtag em apoio a Davi.

Camila foi enaltecida nas redes sociais e recebeu muito apoio de fãs do BBB. Em menos de 24 horas do caso, ela já passou de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, superando até mesmo o marido — que tem 134 mil.

O que aconteceu?

Tudo começou na noite de sexta-feira (1º), quando Lucas e Pitel conversaram sobre a participação no programa. A conversa depois de um tempo ficou um pouco mais íntima quando o brother cantou uma música do rapper Emicida para a sister.

"A gente chegou aqui pelo o que é, mas não sabe se vai ser o suficiente para o Brasil gostar da gente para ganhar o programa", afirmou o líder da casa. "Estou me garantindo só na minha personalidade, mas é isso que eu tenho a oferecer", respondeu Pitel. O professor disse que tem muitas dúvidas e a sister afirmou: "Eu também tenho, mas sou de me apegar ao que tenho certeza". Lucas prosseguiu: "Estou sentindo coisa aqui que achei que nunca ia sentir".

Então, Pitel balança a cabeça e os dois ficam em silêncio. "Eu pensava: 'não estou indo lá para isso'", ressalta o brother. "Estou indo lá para sentir nada por ninguém", completa Pitel. "Frio, calculista, fazer o que tem que ser feito e voltar para casa com R$ 3 milhões", continua Lucas. Na sequência, Pitel diz que é ingenuidade dele pensar assim, e o brother completa com a música Baiana, de Emicida: "Vou dizer só uma coisa: baiana, você me bagunçou, pirei em sua cor". A sister pede para ele parar e Lucas diz: "Real. Acabar aqui essa conversa. Morreu aqui, nem deveria ter nascido".

Logo depois que o caso ganhou repercussão nas redes sociais, Camila compartilhou a foto de uma mala, com a música Chico, da cantora Luísa Sonza. Na sequência, ela disse que em breve fará um pronunciamento sobre o caso.

"Gente, sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu, mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo meus BOs e já venho falar aqui. Me aguardem. Mas o mundo não gira, ele capota", publicou.