Possível acerto de contas deixa um morto e dois feridos, em Sobradinho

Um tiroteio em um bar de Sobradinho I deixou um morto e duas pessoas feridas, na madrugada deste domingo (3/3). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem morto é Pablo Batista Feitosa, 23 anos.

Segundo as investigações, dois criminosos chegaram no bar por volta das 3h40 e efetuaram os primeiros disparos contra Pablo Batista, que estava na porta do estabelecimento, conversando com outro homem, de 27 anos, que não teve a identidade revelada.

Ainda segundo a PCDF, ao notar que era o alvo, Pablo se escondeu atrás do amigo, que acabou atingido nas costas. Neste momento, Pablo Batista correu para dentro do bar e novos disparos foram efetuados, atingindo o pé de outro homem, de 34 anos, que estava no local.

Os criminosos, então, alcançaram Pablo logo em seguida, que foi atingido por vários disparos e morreu no local. A Polícia Civil está investigando o caso, a princípio, como acerto de contas.

De acordo com o delegado-chefe da 13ª DP (Sobradinho), Hudson Maldonado, os dois sobreviventes foram socorridos e não correm risco de morte. “Pablo Batista tinha cinco passagens pela polícia, todas pela Lei Maria da Penha, e estava em liberdade provisória”, destacou.

“Seu amigo, que foi atingido nas costas, tem 10 passagens, por tráfico, homicídio, tentativa de homicídio, tentativa de estupro, lesão corporal, ameaça, posse de drogas e roubo a comércio. Ele estava em prisão domiciliar e, a rigor, nem poderia estar fora de casa em tal horário”, ressaltou o delegado, que informou que o fato será notificado à Vara de Execuções Penais.