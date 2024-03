Maria Santa reaparece em 'Renascer' e intriga com mensagem

Maria Santa (Duda Santos), morreu na primeira fase de Renascer, logo após dar à luz João Pedro, seu filho caçula com José Inocêncio (Marcos Palmeira). A personagem, no entanto, ainda aparecerá algumas vezes na trama.

Uma das aparições acontecerá no capítulo previsto para ir ao ar no dia 14 de março (quinta-feira). De acordo com o resumo divulgado pelo Gshow, a personagem aparecerá para Inácia (Edvana Carvalho) em uma visão.





Maria Santa (Duda Santos) e Inácia (Edvana Carvalho) em ‘Renascer’ (Foto: Estevam Avellar/Rede Globo)

Maria Santa intriga com mensagem

Já no capítulo do dia 15 de março (sexta-feira), Maria Santa deixará Inácia intrigada com uma mensagem. Na ocasião, ela demonstrará preocupação com os filhos, dando a entender que algo de ruim está para acontecer.

Logo em seguida, Maria Santa desaparecerá. Neste momento, Inácia será chamada por Mariana (Theresa Santos), ficando confusa com a visão que acabou de ter.

De fato, a mensagem de Maria Santa tem um grande significado já que, em breve, um de seus filhos será morto.

