BBB 24: Após ser massacrada, Yasmin Brunet fala sobre Davi: ‘A presença dele me faz mal’

Yasmin Brunet, modelo, nesta segunda-feira (04) no Raio-X, detonou Davi. A loira foi chamada de inútil ao vivo no último domingo (03), ficando bastante abalada.

‘A presença dele me faz mal’

"Como vocês podem ver pelos embates dele aqui, ele gosta de diminuir as pessoas e humilhar para se sentir grande. Todo mundo aí fora da casa conhece alguém assim, infelizmente. Ele não é uma pessoa legal de estar perto, ele me faz mal, a presença dele me faz mal", começou ela.

"Ele é uma pessoa que faz isso: para mostrar que ele é um bom jogador, ele tem que gritar, ele tem que humilhar, ele tem que diminuir, porque assim ele acha que ele mostra algum tipo de posicionamento. Ele mentiu ontem, no ao vivo, sobre a questão das estalecas."

A rixa de Yasmin Brunet e Davi ganhou contornos fora da casa. Luiza Brunet, mãe da modelo, comentou nos stories que o motorista de aplicativo teria cometido injúria contra sua filha.

