BBB 24: Davi diz que deu sua palavra que não iria trair a esposa

No BBB 24, Davi declara sua fidelidade à esposa, Mâni, afirmando que trair não faz parte de sua personalidade. Ele discute com Beatriz sobre o medo de Mâni em relação à presença de mulheres mais jovens no programa.

Davi enfatiza ter tranquilizado Mâni antes de entrar na casa, reiterando seu compromisso e respeito pelo relacionamento. "Mas eu passei minha segurança para ela. Mas eu dei minha palavra que não ia trair ela, não ia machucar ela. Jamais iria fazer isso com ela, não tenho essa personalidade de trair" garantiu.

Davi enfatiza que o amor, carinho e respeito são fundamentais em um relacionamento, independentemente da diferença de idade. Para ele, a traição é o fim do relacionamento, uma violação da confiança e do compromisso estabelecido.

Ele destaca a importância da honestidade e da lealdade como bases fundamentais para um relacionamento saudável e duradouro. "Minha mulher poderia ter 50, 60 anos, mas o que voga numa relação é o amor, carinho, respeito, convivência. Pra um casal chegar a um ponto de trair, já não tem mais relacionamento, não tem amor. Traição é passar uma faca no relacionamento"

