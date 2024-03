'Final Fantasy 7 Rebirth' tem gameplay divertida e avança na trilogia

Uma saga aclamada e querida pelo público. Final Fantasy 7 Rebirth, lançado em 29 de fevereiro, era um dos jogos mais aguardados deste início de 2024. O jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix é uma recriação do sétimo título da série Final Fantasy, lançada em 1997.

O novo jogo, sequência de Final Fantasy 7 Remake, apresenta um universo vasto e exploratório, já popular para quem é amante da franquia. Além do modo história presente no novo jogo, o game conta com diversas atividades secundárias que podem render até 100 horas de jogatina a mais para aqueles fánaticos pelo combate e histórias alternativas. O Correio teve o prazer de descobrir um pouco mais desse universo em uma gameplay de dar inveja.

Remake de Final Fantasy 7

A história segue a premissa de Final Fantasy 7, o primeiro da franquia para Playstation e que tornou-se o primeiro jogo na série a empregar full motion video e gráficos tridimensionais, com a maioria das cenas usando modelos de personagens sobre fundos pré-renderizados. O jogador acompanha a jornada de Cloud Strife, um mercenário que junta-se a uma organização ecoterrorista a fim de impedir que a megacorporação Shinra use a essência vital do planeta como uma fonte de energia. No jogo somos apresentados ao vilão Sephiroth, um "super-humano" que deseja destruir o planeta - um dos personagens mais emblemáticos da saga.

Jogo acompanha a história de Cloud Strife na tentativa de impedir que a megacorporação Shinra use a essência vital do planeta como uma fonte de energia. (foto: Reprodução/Square Enix)



Final Fantasy VII Rebirth continua a história de Final Fantasy 7 Remake, lançado para PlayStation 4 em 10 de abril de 2020. Rebirth é o segundo título de uma trilogia, e continua exatamente após o gancho de Remake, indo até a Forgotten Capital/City, lugar em que o principal evento do jogo original acontece.



Animação

Os comandos permanecem, com uma pequena alteração para ataques coletivos, além da boa e velha troca de personagens em ações de combate. As animações presentes no game permanecem do mesmo nível do remake anterior. O gráfico de Rebirth é, sem sombra de dúvidas, uma das boas apostas do jogo. As luzes e ambientações, seja em mundo de destruição — mostrado no início — ou em outros momentos, entrega o que se espera de uma boa gameplay.

Entretanto, especialmente nas ações de combate, algumas melhorias precisam ser feitas. Isso porqu, em determinadas ocasiões, especificamente em batalhas que acontecem pela noite, há uma certa dificuldade em enxergar não somente os adversários, mas, também, os próprios protagonistas. A Square Enix já anunciou que haverá uma modificação para corrigir esses problemas, com base nos feedbacks recebidos e que espera um patch de melhorias. A data para essas correções visuais, que afetaram o Modo Performance no jogo, ainda não foi divulgada.

Final Fantasy 7 Rebirth é parte da trilogia que conta a história do jogo lançado em 97 e que segue sendo um dos mais populares da franquia (foto: Reprodução/Square Enix)

Trilha Sonora

Tal qual um filme muito bem produzido, Rebirth sabe bem como criar uma trilha sonora. Em momentos especiais, a música aparece, seja para dar tensão, seja para causar suspense, sem exagerar na dose. E, claro, um pouco de drama, perfeito para a história do game. A trilha no combate também aparece, trazendo para as cenas uma espécie de fixação e eletricidade.

Novas histórias

A jornada, de início, começa com o protagonista Cloud nos destroços de um mundo arrasado. O personagem principal sai de Kalm, um dos cenários mais populares do game, para ir até Forgotten Capital.

Além dele, Rebirth conta com personagens já conhecidos dos fãs como: Tifa, Sephirot, Zack e Barret. O RPG aponta uma nova rota de desdobramentos do jogo passado, seguindo a linha de seu antecessor. As histórias crônicas envolventes estão a todo o vapor. Mais do que isso, parte do final de Remake e deve concluir os mistérios e jornadas do Final Fantasy Clássico.

Para isso, Rebirth promete entregar histórias inéditas entre os aliados. Final Fantasy 7 Rebirth conta ainda com a adição de outros heróis: Yuffie, Red XIII e Cait Sith são os novos membros.

Mais gameplay

Sepiroth, um dos vilões mais lembrados da saga Final Fantasy é o antagonista dessa recriação do jogo de 1997 (foto: Reprodução/Square Enix)

A jogabilidade tem navegação e exploração de diversos ambientes e sistema de batalha baseado em turnos. Zack Fair, antigo amigo de Cloud, deve ganhar mais destaque e presença marcante neste capítulo de Final Fantasy, como ficou nítido já no início do jogo, em que ele aparece em uma terra destruída. O jogo promete jornadas enriquecedoras, cenários populares e queridos pelo público.

Os tutoriais que surgem nas batalhas continuam, com um pouco de excesso, talvez, mas ajudam aqueles que são iniciantes e gostam de saber um pouco mais de especiais e como utilizá-los. Entretanto, o botão que aciona cura e outras ações pode ser modificado, ainda mais para outros jogadores que estão acostumados com essa lista de tutorial por outro comando.

Considerações finais

Mais uma vez, a Square Enix soube pegar a história original e enriquecê-la com diversos elementos, além de brincar com as expectativas dos fãs de forma competente. Embora algumas decisões narrativas precisem de ressalvas, o segundo título da trilogia funciona como um capítulo intermediário e estabelece bem as bases do que a empresa prepara para o futuro.

A avaliação em geral do jogo é bastante positiva, e fica a esperança de que, assim como a empresa fez em relação a Remake, observe os pontos em que falhou como forma de criar um terceiro capítulo que evolua ainda mais. Naturalmente, como todo jogo recém-lançado, algumas atualizações serão feitas. Ainda assim, é um RPG que conquistou o mundo pelas aventuras, possibilidades, história e exploração.

Final Fantasy deve ser lembrado no final do ano em premiações, gráfico chama a atenção pelos detalhes (foto: Reprodução/Square Enix)

Premiações

A expectativa é que Final Fantasy 7 Rebirth seja lembrado no fim do ano nas maiores premiações da indústria de games e, talvez, consiga levar alguns prêmios durante o ano. O jogo original de 1997 foi o mais popular da franquia e a nova versão pode estar em diversas categorias no fim do ano do The Game Awards, incluindo trilha sonora e melhor RPG.

Com uma semana desde o lançamento, Final Fantasy 7 Rebirth apresenta a segunda melhor nota de crítica da série, segundo a plataforma Metacritic, com uma nota média estimada em 93, perdendo, somente, para Final Fantasy IX, com 94 no Metacritic. Diante de tamanho sucesso, tanto no passado como agora, o título continua nos holofotes e mostrou, mais uma vez, o porquê de ser tão bem-visto pelo universo de jogos. Final Fantasy 7: Rebirth está disponível exclusivamente para PlayStation 5.

*Este review foi feito com uma cópia enviada pela Square Enix.