Renascer: Após ‘cachorrada’ de Damião, Ritinha dá a volta por cima

A química entre Damião (Xamã) e Ritinha (Mell Muzzillo) em Renascer, tem sido bastante elogiada pelo público. Nos próximos capítulos, inclusive, os dois se casarão. Para a tristeza dos fãs que ‘shippam’ o casal, entanto, já adiantamos que esse relacionamento não vai durar muito tempo!

No decorrer da trama, Damião fará uma grande ‘cachorrada’ com Ritinha, deixando a moça completamente decepcionada. Na ocasião, ele trairá a esposa com Eliana (Sophie Charlotte).

Com quem Ritinha fica no final de Renascer?

Porém, se o remake seguir pelo mesmo caminho da versão original, exibida em 1993, Ritinha dará a volta por cima e encontrará um novo amor na trama.

Por um tempo, a filha de Inácia (Edvana Carvalho) tentará seduzir José Augusto (Renan Monteiro), com o objetivo de provocar ciúmes em Damião. A moça, no entanto, acabrá ficando com outro filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Ritinha se apaixonará por José Bento (Marcello Melo Jr.) e chegará a engravidar do rapaz. O advogado, por sua vez, não ficará feliz com a notícia e pedirá para a moça abortar. Ela, entretanto, decidirá ter o filho sozinha.

Porém, quando o bebê nascer, José Bento mudará de ideia e decidirá se casar com Ritinha, assumindo o filho. Isso acontecerá apenas nos últimos capítulos da novela, selando o final feliz do casal.

José Bento e Ritinha em Renascer (Foto: Reprodução/TV Globo)

