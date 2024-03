Xartrux, um “gatão” de estimação de seis anos da raça maine cooin que mora no interior de São Paulo, pode tornar-se o maior do mundo. Os tutores residentes de Jaú, Márcia Oliveira e Jean Martins, aguardam a avaliação do Guinness Book. Com quase 11 kg e 1,30m, a raça é conhecida como a maior do mundo.

O casal protocolou em janeiro a documentação e as fotos exigidas pelo livro dos recordes. Entre o fim de abril e o início de maio, o Guinness Book realizará uma medição oficial, com a presença de um jornalista, um fotógrafo e um juiz, para assinar a declaração do tamanho do animal.

Atualmente o maior gato de estimação vivo do mundo, também da raça maine coon, é o Barivel. Ele vive na cidade de Vigevano, na Itália e mede 1,20m. O recordista anterior foi Swetie, ele chegou a medir 1,30m, mas morreu em 2016.

Gatos gigantes

O casal mantém, desde 2013, um trabalho de criação e reprodução de gatos da raça maine coon, reconhecido por órgãos nacionais e internacionais. Os cuidados incluem alimentação balanceada, banhos a cada 15 dias e escovação duas ou três vezes na semana.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza