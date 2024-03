Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (9/3)

ANSIEDADE E DESPREOCUPAÇÃO



Data estelar: Marte e Urano em quadratura.



A ansiedade se alimenta do apego ao fruto das ações que empreendes, porque se te despreocupasses dos resultados e apenas fizesses o que por ventura tenhas de fazer apenas pela necessidade de o fazer, sem interesse específico sobre o fruto da ação, então a ansiedade não daria as caras, seria uma ausência da qual não terias saudade alguma, com certeza.



Não terias saudade dela porque tua alma experimentaria a despreocupação e, além disso, nesse estado leve, alegre e bem-humorado, terias suficiente flexibilidade para mudar teus planos a qualquer momento, com tua alma orientada pelos pressentimentos que todo ser humano experimenta, mas que poucas vezes atende, porque a mente está dominada pela maldita ansiedade. Não é difícil se desapegar do fruto da ação, é tudo uma questão de postura interior diante dos acontecimentos.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Veja o quanto as pessoas se desentendem e procure você fazer o possível para, dentro do seu alcance, preservar tudo em bom funcionamento, sem se envolver passionalmente defendendo um lado contra o outro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Ainda que seus planos tenham sido minuciosamente traçados, é bom os rever e retificar se for o caso, porque este é um momento em que se corre o risco de errar por se precipitar sem ver tudo o mais que anda acontecendo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Faça tudo que estiver ao seu alcance para comprovar que grande parte do desconforto era puramente teórico, porque na prática as coisas não se mostram tão complicadas quanto sua mente previa. É tudo muito melhor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Procure se aproximar das boas companhias e tomar distância daquelas que parecem boas, mas que ficam pondo lenha na fogueira. Essas pessoas, na hora em que você errar, vão fingir que não tiveram nada com isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Agora é um momento de tensões inesperadas nos relacionamentos, mas que precisam ser administradas com a maior sabedoria possível, ainda que isso seja difícil, porque logo as coisas vão entrar no seu eixo e se tornarem irrelevantes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Dessa vez, siga as orientações que as pessoas oferecem, mesmo que você imagine que elas não entenderam nada, e que você tem planos melhores para colocar em prática. Experimente deixar que sua alma seja conduzida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Faça o que seja mais prático, porque o ideal parece ser melhor e mais atraente, porém, agora daria muito mais trabalho e não garantiria os resultados desejados. Seguir pelo caminho prático vai evitar muito estresse.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Ter certezas é confortável, porém, se encerrar em certezas só para desfrutar do conforto enquanto a realidade tenta demonstrar a você que o sentido é outro diferente, aí a coisa começa a ficar bem complicada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Dentro do possível, e evitando a impulsividade, contribua para haver maior entendimento entre todas as pessoas, e se isso não for atraente para você, considere que vai ter menos desgaste enquanto houver entendimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Evidentemente, a realidade comprova que não vale tudo para obter os resultados pretendidos, porque se valesse tudo você perderia de vista a qualidade dos relacionamentos que precisam ser preservados. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



A precipitação e a impulsividade são atitudes que, na hora em que surgem, parecem impossíveis de deter, porém, é nessa hora que se mostra a fibra de que é feita sua consciência. O autocontrole é imprescindível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Ainda que você tenha de lidar com assuntos que gostaria de ver pelas costas, não se preocupe nem permita que a ansiedade tome conta de sua alma, porque tudo, absolutamente tudo, vai encontrar um jeito de andar bem.