A cantora norte-americana Madonna virá ao Brasil para um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 4 de maio, de acordo com o colunista João Paulo Saconi, do jornal O Globo. A rainha do pop comemora quatro décadas de carreira e a apresentação no território brasileiro tem potencial de se tornar a maior da trajetória dela.

O show da cantora no Brasil será no âmbito da turnê The Celebration Tour, pela qual Madonna está rodando o mundo desde outubro do ano passado. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, a artista deve se apresentar na Europa, Estados Unidos e México.

Com a apresentação na praia de Copacabana, será a quarta vez que Madonna virá ao Brasil. A estreia dela no país foi em 1993, quando a estrela do pop reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.



A última vez que Madonna veio ao Brasil foi na MDNA Tour, em 2012, para dois shows em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre.

Em novembro do ano passado, durante uma apresentação na Alemanha, Madonna disse: "Quantos brasileiros temos na casa? Levantem as mãos e balancem. Eu estarei lá em algum momento".