Ney Matogrosso recebe alta nesta quinta após internação para exames

O artista Ney Matogrosso recebeu alta na tarde desta quinta-feira (7/3). Segundo o Incor, ele já deixou o hospital.

Com 82 anos, o cantor foi internado na última quarta-feira (6/3) para exames de rotina anual no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo. O cardiologista que o acompanhou foi Sergio Timerman e, segundo o G1, o compositor estava bem nesta tarde.

Sábado (9/3), Ney Matogrosso tem show marcado na capital paulista. Ainda não há informações sobre a apresentação ser mantida.