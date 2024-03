Infinu recebe festival Najuchella 2024 nesta quinta-feira (7/3)

Março chegou e com ele trouxe mais uma edição do Najuchella, festival musical que movimenta e valoriza os espaços culturais de Brasília. Nesta quinta-feira (7/3), na Infinu Comunidade Criativa, a partir das 19h, o evento traz um repertório variado, comandado pela banda Fosco, Erika Meier, Pedro Ibarra e Geminin, projeto solo do baixista da Scalene Lucas Furtado. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Inicialmente criado para celebrar o aniversário da jornalista musical Anajú Tolentino, em 2017, na Ceilândia, o evento cresceu ao longo dos anos e também adotou causas sociais. Neste ano, pela primeira vez, a festa ocupa a Infinu, na 506 Sul, onde a bilheteria será destinada aos técnicos de som e luz e doada ao coletivo Batalhão do Close, que apoia pessoas da comunidade LGBTQIA + em situação de vulnerabilidade social.

O repertório da noite é aberto pela banda Fosco, composta por Daniel Prazeres (baixo), Matheus Carpes (voz e guitarra) e Armando Vitor (bateria). As músicas exploram vulnerabilidades emocionais e mecanismos de enfrentamento, com traços de metalcore e stoner. Erika Meier traz um set mergulha do pop ao darkwave e, logo em seguida, Pedro Ibarra toca as trilhas sonoras de todas as edições do FIFA. Lucas Furtado encerra a noite com o projeto solo, intitulado Geminin, em que mescla eletrônica com inspirações em trilhas de terror.







Quinta-feira (7/3), a partir das 19h, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, com valores a partir de R$20 (+taxa).