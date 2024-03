Chefe da Warner Bros. Games aponta que vai focar em jogos serviço e mobile

Durante um evento empresarial da empresa de serviços financeiros Morgan Stanley, o líder da Warner Bros. Discovery Gaming, J.B. Perette, disse que vai criar novos produtos com suas principais propriedades: Mortal Kombat, Game pr Thrones, DC Comics e Harry Potter. Porém, o executivo apontou que a empresa não pretende focar em jogos AAA (que gastam mais em produção, tempo e desenvolvimento) e sim em jogos como serviço, mobile e gratuitos para jogar.

“Estamos aumentando a aposta em jogos onde acreditamos existir uma maior oportunidade de crescimento, que podemos explorar com as propriedades intelectuais que possuímos e algumas das capacidades que temos no estúdio, um setor em que estamos posicionados de forma única tanto como desenvolvedora quanto distribuidora de jogos”, disse Perette.

O executivo descreveu o mercado de games como “volátil” e durante sua fala apontou que sucessos como o feito por Hogwarts Legacy, que conta apenas com um modo campanha é visto como “receita única”, enquanto os jogos como serviço são receitas contínua e segura. “Em vez de simplesmente lançar um jogo de console único, como podemos desenvolver um jogo em torno, por exemplo, de Hogwarts Legacy ou Harry Potter, que seja um live service onde as pessoas possam viver, trabalhar, construir e jogar nesse mundo de forma contínua?”, declarou o chefe da Warner Bros. Games.

Apesar da visão do executivo, a realidade é outra, Hogwarts Legacy que é abertamente tratado como “volátil” por não possuir esses elementos online, foi o jogo mais vendido de 2023, com 24 milhões de unidades vendidas. Agora, empreitadas no mundo dos jogos serviço da empresa tendo sido bombardeados na crítica e no público, sendo eles Gotham Knights e Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, o último lançado já pontua menos jogadores online do que o primeiro. A própria Warner se disse “desapontada” com a performance do jogo.